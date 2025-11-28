Лазерная эпиляция в Центре Лазерхауз — путь к идеально гладкой коже

$42.190.11
Эксклюзив
13:08 • 2790 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 1134 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+" - Минобороны
11:00 • 17183 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 15201 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 15442 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 26569 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18623 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17100 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14758 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 12014 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 14981 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 15205 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 18031 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 16788 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 15242 просмотра
публикации
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 9912 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 17182 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 15388 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 26568 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 16929 просмотра
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Великобритания
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 20206 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 37625 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 57879 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 90711 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 105779 просмотра
Техника
Социальная сеть
Северный поток
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Лазерная эпиляция в Центре Лазерхауз — путь к идеально гладкой коже

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Сегодня лазерная эпиляция — это один из самых эффективных и востребованных методов удаления нежелательных волос.

Лазерная эпиляция в Центре Лазерхауз — путь к идеально гладкой коже

Ищете салон с профессиональным оборудованием, опытными специалистами и комфортными стерильными кабинетами — местом, где процедура пройдёт безопасно и эффективно? Обратите внимание на Центр лазерной эпиляции и косметологии "Лазерхауз" в Киеве, который уже более 16 лет остаётся лидером в этой сфере.

Почему тысячи людей уже выбрали "Лазерхауз"?

●      Более 16 лет опыта. Сеть Центров работает по всей Украине, в том числе в Киеве — здесь десятки тысяч довольных клиентов, которые возвращаются снова.

●      Команда сертифицированных специалистов. Все процедуры  проводят специалисты с большим опытом и высокой квалификацией. Все специалисты регулярно повышают квалификацию на тренингах и семинарах, осваивая международные протоколы.

●      Оригинальные лазеры с международной сертификацией. Для проведения лазерной эпиляции используется сертифицированный диодный лазер Lumenis Light Sheer, одобренный FDA (США). Это "золотой стандарт" в мире лазерной эпиляции.

●      Современные и стерильные кабинеты. Центры оборудованы по европейским стандартам, соблюдаются все санитарные нормы.

●      Безопасность и индивидуальное решение проблем. Перед процедурой проводится обязательная консультация. Курс процедур подбирается для каждого клиента индивидуально.

●      Гибкий график и удобные локации. В Киеве более 15 филиалов в разных районах города — можно легко выбрать ближайший. Работаем без выходных с 9:00 до 21:00.

●      Доступные цены, постоянные акции и программы лояльности. Демократичная стоимость при высоком уровне сервиса + скидки на курсы процедур.

Как проходит лазерная эпиляция?

Процедура основана на воздействии лазерного луча на меланин в волоске. Световой импульс лазера разрушает волосяной фолликул, не повреждая кожу. В результате волосы перестают расти, а кожа остаётся гладкой.

●      Сеанс длится от 15 минут до 1 часа — в зависимости от зоны.

●      Курс включает в среднем 6–8 процедур с интервалами в 4–6 недель.

●      Первые результаты видны уже после 1–2 сеансов.

На каком лазере проводится процедура в Лазерхауз?

Центр "Лазерхауз" использует в работе современный сертифицированный американский лазер Lumenis Light Sheer. Аппарат имеет международную сертификацию FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), а также оснащен встроенной системой охлаждения, поэтому кожа во время процедуры не перегревается. Lumenis Light Sheer - это лидер среди лазеров для эпиляции: технология последнего поколения обеспечивает точное и деликатное удаление волос на любом участке тела и при любом типе кожи.

Почему лазерная эпиляция лучше бритья?

●      безболезненная процедура благодаря встроенной системе охлаждения в аппарате;

●      отсутствие раздражения на коже, порезов и врастаний волосков;

●      подходит для всех зон: лицо, подмышки, руки, ноги, бикини, спина;

●      долгосрочный результат — гладкость на месяцы и даже годы.

Что важно знать перед процедурой?

●      За 2 недели до процедуры нельзя загорать и посещать солярий.

●      За день нужно сбрить волосы в зоне обработки.

●      За 14 дней нельзя выщипывать или удалять волосы воском/шугарингом.

Противопоказания: активные воспаления кожи, онкология, беременность, свежий загар.

Перед первым визитом в "Лазерхауз" вы получите полную консультацию со специалистом с подбором индивидуального курса.

Центры лазерной эпиляции "Лазерхауз" в Киеве

В столице функционируют 19 современных Центров в каждом районе Киева, включая филиалы возле станций метро: Дворец спорта, Лыбедская, Позняки, Оболонь, Контрактовая площадь, Золотые ворота, Левобережная, Вокзальная, Голосеевская и другие.

Записаться на сеанс можно оставив заявку на сайте или же позвонив по контактному номеру телефона. Центры работают без выходных, чтобы вы могли выбрать удобное время даже при плотном графике.

Результат, которому доверяют

"Лазерхауз" — это Центр обладающий лицензией МОЗ, где работают профессионалы с большим опытом. Все оборудование оригинальное и сертифицированное. Каждый этап процедуры под контролем, а результат — прогнозируем и стабилен. Об этом свидетельствуют численные награды, более 1 миллиона счастливых клиентов и сотни положительных отзывов.

Хотите гладкую кожу без ежедневного бритья и раздражений? Запишитесь на бесплатную консультацию и пройдите процедуру со скидкой уже сегодня. Убедитесь в эффективности и безболезненности лазерной эпиляции в "Лазерхауз".

Лилия Подоляк

