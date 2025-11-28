Лазерная эпиляция в Центре Лазерхауз — путь к идеально гладкой коже

Ищете салон с профессиональным оборудованием, опытными специалистами и комфортными стерильными кабинетами — местом, где процедура пройдёт безопасно и эффективно? Обратите внимание на Центр лазерной эпиляции и косметологии "Лазерхауз" в Киеве, который уже более 16 лет остаётся лидером в этой сфере.

Почему тысячи людей уже выбрали "Лазерхауз"?

● Более 16 лет опыта. Сеть Центров работает по всей Украине, в том числе в Киеве — здесь десятки тысяч довольных клиентов, которые возвращаются снова.

● Команда сертифицированных специалистов. Все процедуры проводят специалисты с большим опытом и высокой квалификацией. Все специалисты регулярно повышают квалификацию на тренингах и семинарах, осваивая международные протоколы.

● Оригинальные лазеры с международной сертификацией. Для проведения лазерной эпиляции используется сертифицированный диодный лазер Lumenis Light Sheer, одобренный FDA (США). Это "золотой стандарт" в мире лазерной эпиляции.

● Современные и стерильные кабинеты. Центры оборудованы по европейским стандартам, соблюдаются все санитарные нормы.

● Безопасность и индивидуальное решение проблем. Перед процедурой проводится обязательная консультация. Курс процедур подбирается для каждого клиента индивидуально.

● Гибкий график и удобные локации. В Киеве более 15 филиалов в разных районах города — можно легко выбрать ближайший. Работаем без выходных с 9:00 до 21:00.

● Доступные цены, постоянные акции и программы лояльности. Демократичная стоимость при высоком уровне сервиса + скидки на курсы процедур.

Как проходит лазерная эпиляция?

Процедура основана на воздействии лазерного луча на меланин в волоске. Световой импульс лазера разрушает волосяной фолликул, не повреждая кожу. В результате волосы перестают расти, а кожа остаётся гладкой.

● Сеанс длится от 15 минут до 1 часа — в зависимости от зоны.

● Курс включает в среднем 6–8 процедур с интервалами в 4–6 недель.

● Первые результаты видны уже после 1–2 сеансов.

На каком лазере проводится процедура в Лазерхауз?

Центр "Лазерхауз" использует в работе современный сертифицированный американский лазер Lumenis Light Sheer. Аппарат имеет международную сертификацию FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), а также оснащен встроенной системой охлаждения, поэтому кожа во время процедуры не перегревается. Lumenis Light Sheer - это лидер среди лазеров для эпиляции: технология последнего поколения обеспечивает точное и деликатное удаление волос на любом участке тела и при любом типе кожи.

Почему лазерная эпиляция лучше бритья?

● безболезненная процедура благодаря встроенной системе охлаждения в аппарате;

● отсутствие раздражения на коже, порезов и врастаний волосков;

● подходит для всех зон: лицо, подмышки, руки, ноги, бикини, спина;

● долгосрочный результат — гладкость на месяцы и даже годы.

Что важно знать перед процедурой?

● За 2 недели до процедуры нельзя загорать и посещать солярий.

● За день нужно сбрить волосы в зоне обработки.

● За 14 дней нельзя выщипывать или удалять волосы воском/шугарингом.

Противопоказания: активные воспаления кожи, онкология, беременность, свежий загар.

Перед первым визитом в "Лазерхауз" вы получите полную консультацию со специалистом с подбором индивидуального курса.

Центры лазерной эпиляции "Лазерхауз" в Киеве

В столице функционируют 19 современных Центров в каждом районе Киева, включая филиалы возле станций метро: Дворец спорта, Лыбедская, Позняки, Оболонь, Контрактовая площадь, Золотые ворота, Левобережная, Вокзальная, Голосеевская и другие.

Записаться на сеанс можно оставив заявку на сайте или же позвонив по контактному номеру телефона. Центры работают без выходных, чтобы вы могли выбрать удобное время даже при плотном графике.

Результат, которому доверяют

"Лазерхауз" — это Центр обладающий лицензией МОЗ, где работают профессионалы с большим опытом. Все оборудование оригинальное и сертифицированное. Каждый этап процедуры под контролем, а результат — прогнозируем и стабилен. Об этом свидетельствуют численные награды, более 1 миллиона счастливых клиентов и сотни положительных отзывов.

Хотите гладкую кожу без ежедневного бритья и раздражений? Запишитесь на бесплатную консультацию и пройдите процедуру со скидкой уже сегодня. Убедитесь в эффективности и безболезненности лазерной эпиляции в "Лазерхауз".