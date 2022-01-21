Лавров стверджує, що Франція та Німеччина не хотіли б розширювати “нормандський формат”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Німеччина та Франція нібито воліли б зберегти “нормандський формат” у тому вигляді, в якому він існує нині. Про це письмово повідомив журналістам голова МЗС РФ Сергій Лавров, відповіді міністра опубліковані на сайті МЗС РФ, пише УНН.
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“Щодо можливої участі США в "нормандському форматі“, то необхідно мати на увазі, що цей майданчик уже сформувався і працює восьмий рік. Наскільки нам відомо, наші співпосередники — Німеччина та Франція — воліли б зберегти його у тому вигляді, у якому він існує зараз”, — сказав Лавров.
Деталі
При цьому голова російського МЗС не заперечує проти підключення Вашингтона до процесу мирного врегулювання “при тому розумінні, що його участь принесе позитивну “додаткову вартість”, зокрема "в тиску на Україну".
Що було раніше
Як писав УНН, напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені штати Америки приєднаються до “нормандського формату” у разі, якщо це буде корисно всім сторонам-учасникам.
Пізніше, за підсумками візиту до Німеччини, він уточнив, що США повністю підтримують зусилля у межах "нормандського формату" і готові йому всіляко сприяти, при цьому не приєднуючись.