Лавина зійшла на курорті в Альпах, даних про постраждалих українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
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"15 березня на гірськолижному курорті в Альпах поблизу м. Шмірн, внаслідок сходження лавини, загинуло 4 особи і ще 4 – постраждало. Інформація про постраждалих чи загиблих громадян України не надходила", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, потужна лавина у французьких Альпах накрила лижників.