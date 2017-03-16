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Лавина зійшла на курорті в Альпах, даних про постраждалих українців немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

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"15 березня на гірськолижному курорті в Альпах поблизу м. Шмірн, внаслідок сходження лавини, загинуло 4 особи і ще 4 – постраждало. Інформація про постраждалих чи загиблих громадян України не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужна лавина у французьких Альпах накрила лижників.

Українські Національні Новини

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