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Латвія передасть Україні близько 40 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв

Латвія передасть Україні близько 40 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв

Київ • УНН

 • 2587973 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У вівторок уряд Латвії схвалив рішення безкоштовно передати Україні ще 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Про це інформує УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Видання пише, що, згідно з рішенням уряду, автомобілі призначені для Міністерства оборони України, військових частин, некомерційних установ та організацій. Їхня загальна попередня ринкова вартість становить 127 859 євро.

Серед автомобілів "Opel Astra Caravan" 2003 року випуску, "Volvo V70" 2000 року випуску, "Skoda Superb" 2011 року випуску, "Toyota Avensis Verso" 2003 року випуску, 2002 "Volkswagen Sharan", 2000 "Volkswagen Passat Variant", 2013 "Opel Antara", 2010 "Toyota Avensis", 2005 "Opel Vivaro", 2005 "BMW 530", 2002 "Audi A4", 2011 "Opel Insignia".

Також очікується поставка "Volvo V60" 2012 року, "Toyota Yaris" 2012 року, "Volvo XC90" 2006 року, "Audi A6" 2002 року, 2006 "Hyundai Santa Fe", 2005 "Skoda Octavia", 2004 "Skoda Octavia", 2005 "BMW 320", 2003 "Audi A6 Avant", 2004 "Volvo S60", 2003 "BMW 320", квадроцикл "HB-ATV125B".

Також очікується поставка в Україну "Volvo XC70" 2014 р.в., "BMW 530" 2010 р.в. (12 500 євро), "Renault Megane" 2013 р.в., квадроцикла "CFMOTO CF5002A" 2014 р.в., 2007 "Lada 4x4", 2009 "Volkswagen Golf", 1999 "Renault Master", 2007 "Opel Vivaro", 2005 "Honda CRV", 2005 "Volkswagen Passat", 2007 "Ford S-Max", 2009 "Volvo XC60", 2007 "Volkswagen Passat" і 1996 "Volkswagen Transporter".

Довідково

Відповідно до закону "Про підтримку цивільного населення України", транспортні засоби Латвійської Держави можуть безоплатно передаватись у власність Уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні. та підтримати українське суспільство. Це один із способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо

Латвія доєдналася до Спільної декларації з "Групою семи" щодо гарантій безпеки для України.

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