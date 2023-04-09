Латвія навесні побудує більше 60 км паркану на кордоні з білоруссю

ukru
Ексклюзив
15:02 • 57737 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 97429 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 125794 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 275045 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 191698 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 178554 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 286451 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456431 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347142 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357706 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 195168 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 160363 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 157783 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 115190 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 69262 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 274966 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 286403 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 515430 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 648949 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 672047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 52321 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 69262 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 157783 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 195168 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 209328 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Латвія навесні побудує більше 60 км паркану на кордоні з білоруссю

Латвія навесні побудує більше 60 км паркану на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 762677 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Латвія у квітні планує розпочати другий етап будівництва латвійсько-білоруського кордону, це ще 63,9 км. Проєкт реалізується чотирма частинами, вже побудовано 54 км. Будівництво всієї 173-кілометрової ділянки планується завершити до кінця 2024 року, пише УНН з посиланням на латвійське Delfi.

Деталі

На чотирьох ділянках першого етапу 85,8 км – у сухих зонах – роботи з будівництва паркану завершено і зараз об'єкт здається замовнику.

На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було збудовано близько 54 км паркану, тепер об'єкт здається замовнику  чотирма частинами. Будівництво невеликої частини заболочених ділянок відкладено до літа, коли їх можна буде забудувати відповідно до вимог безпеки праці. Роботи там відновляться, коли грунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості: прикордонна інфраструктура також має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, і при цьому дороги мають бути безпечними для руху.

На першому етапі фактично завершено вирубування лісу. На ділянках для другого етапу вирубано 11,15 км, що дозволяє розпочати будівництво постійної огорожі вже у квітні. На другому етапі також продовжуються проектні роботи.

На третьому етапі, Даугавпілському, незабаром може розпочатися проектування та будівництво шести веж зв'язку з під'їзними шляхами.

Паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями. Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

Доповнення

Першу чергу будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершено до початку осені цього року, а другу чергу 63,9 км та третю чергу 16,7 км - до кінця 2024 року.

Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн. євро. Бюджет (проект, авторський нагляд, будівельні роботи) шести вишок зв'язку з під'їзними шляхами, які будуть побудовані в рамках третьої черги, становитиме близько 3,6 млн. євро. Покрити їх планується за підтримки фондів ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59