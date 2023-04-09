Латвія навесні побудує більше 60 км паркану на кордоні з білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Латвія у квітні планує розпочати другий етап будівництва латвійсько-білоруського кордону, це ще 63,9 км. Проєкт реалізується чотирма частинами, вже побудовано 54 км. Будівництво всієї 173-кілометрової ділянки планується завершити до кінця 2024 року, пише УНН з посиланням на латвійське Delfi.
Деталі
На чотирьох ділянках першого етапу 85,8 км – у сухих зонах – роботи з будівництва паркану завершено і зараз об'єкт здається замовнику.
На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було збудовано близько 54 км паркану, тепер об'єкт здається замовнику чотирма частинами. Будівництво невеликої частини заболочених ділянок відкладено до літа, коли їх можна буде забудувати відповідно до вимог безпеки праці. Роботи там відновляться, коли грунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.
Частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості: прикордонна інфраструктура також має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, і при цьому дороги мають бути безпечними для руху.
На першому етапі фактично завершено вирубування лісу. На ділянках для другого етапу вирубано 11,15 км, що дозволяє розпочати будівництво постійної огорожі вже у квітні. На другому етапі також продовжуються проектні роботи.
На третьому етапі, Даугавпілському, незабаром може розпочатися проектування та будівництво шести веж зв'язку з під'їзними шляхами.
Паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями. Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.
Доповнення
Першу чергу будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершено до початку осені цього року, а другу чергу 63,9 км та третю чергу 16,7 км - до кінця 2024 року.
Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн. євро. Бюджет (проект, авторський нагляд, будівельні роботи) шести вишок зв'язку з під'їзними шляхами, які будуть побудовані в рамках третьої черги, становитиме близько 3,6 млн. євро. Покрити їх планується за підтримки фондів ЄС.