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Латвия весной построит более 60 км забора на границе с Беларусью

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Латвия в апреле планирует начать второй этап строительства латвийско-белорусской границы, это еще 63,9 км. Проект сдается четырьмя частями, уже построено 54 км. Строительство всего 173-километрового участка планируется завершить до конца 2024 года, пишет УНН со ссылкой на латвийское Delfi.

Детали

На четырех участках первого этапа 85,8 км – в сухих зонах – работы по строительству забора завершены и сейчас объект сдается заказчику.

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора, теперь объект сдается заказчику  четырьмя частями. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда. Работы там возобновятся, когда почва станет тверже, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

Часть проблем связана с рельефом местности: пограничная инфраструктура также должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, и при этом дороги должны быть безопасными для движения.

На первом этапе фактически завершена вырубка леса. На участках для второго этапа вырублено 11,15 км, что позволяет начать строительство постоянного ограждения уже в апреле. На втором этапе также продолжаются проектные работы.

На третьем этапе, Даугавпилском, вскоре может начаться проектирование и строительство шести башен связи с подъездными путями.

Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Дополнение

Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь 63,9 км и третья очередь 16,7 км - до конца 2024 года.

Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн. евро. Бюджет (проект, авторский надзор, строительные работы) шести вышек связи с подъездными путями, которые будут построены в рамках третьей очереди, составит около 3,6 млн. евро. Покрыть их планируется при поддержке фондов ЕС.

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