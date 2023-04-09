Латвия весной построит более 60 км забора на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Латвия в апреле планирует начать второй этап строительства латвийско-белорусской границы, это еще 63,9 км. Проект сдается четырьмя частями, уже построено 54 км. Строительство всего 173-километрового участка планируется завершить до конца 2024 года, пишет УНН со ссылкой на латвийское Delfi.
Детали
На четырех участках первого этапа 85,8 км – в сухих зонах – работы по строительству забора завершены и сейчас объект сдается заказчику.
На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора, теперь объект сдается заказчику четырьмя частями. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда. Работы там возобновятся, когда почва станет тверже, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.
Часть проблем связана с рельефом местности: пограничная инфраструктура также должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, и при этом дороги должны быть безопасными для движения.
На первом этапе фактически завершена вырубка леса. На участках для второго этапа вырублено 11,15 км, что позволяет начать строительство постоянного ограждения уже в апреле. На втором этапе также продолжаются проектные работы.
На третьем этапе, Даугавпилском, вскоре может начаться проектирование и строительство шести башен связи с подъездными путями.
Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.
Дополнение
Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь 63,9 км и третья очередь 16,7 км - до конца 2024 года.
Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн. евро. Бюджет (проект, авторский надзор, строительные работы) шести вышек связи с подъездными путями, которые будут построены в рамках третьей очереди, составит около 3,6 млн. евро. Покрыть их планируется при поддержке фондов ЕС.