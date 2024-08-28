Латвія передасть Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв авто
Київ • УНН
Уряд Латвії вирішив безплатно передати Україні 20 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Транспортні засоби - загальною вартістю 117 640 євро.
Латвія передасть Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів, пише УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
Рішення безплатно передати Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв, як повідомляється, уряд країни вирішив у вівторок.
Автомобілі, як вказано, призначені у тому числі для військових частин Національної гвардії України, військових частин Міноборони України, та для відправки по областях.
Загальна попередня ринкова вартість 20 транспортних засобів, що передаються Україні, становить 117 640 євро.
Доповнення
За керування автомобілем у п'яному вигляді, якщо концентрація алкоголю в організмі перевищує 1,5 проміле, у Латвії передбачена кримінальна відповідальність та крім штрафу конфіскується автомобіль, якщо він належить порушнику.