Латвия передаст Украине 20 конфискованных у пьяных водителей авто

Латвия передаст Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Решение бесплатно передать Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей, как сообщается, правительство страны приняло во вторник.

Автомобили, как указано, предназначены в том числе для воинских частей Национальной гвардии Украины, воинских частей Минобороны Украины, и для отправки по областям.

Общая предварительная рыночная стоимость 20 транспортных средств, передаваемых Украине, составляет 117 640 евро.

Дополнение

За управление автомобилем в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, в Латвии предусмотрена уголовная ответственность и кроме штрафа конфискуется автомобиль, если он принадлежит нарушителю.