"Лаціо" перервав безвиграшну серію та кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. "Лаціо" провів домашній поєдинок з "Кальярі" в рамках 35-го туру чемпіонату Італії – Серії А, повідомляє кореспондент УНН.
Молдавський легіонер гостей Іоніта розіграв трьох оборонців у чужій карній зоні та віддав вчасну передачу на нападника Сімеоне, який після удару низом та рикошету зумів відзначитися (45 хв).
Вже на другій хвилині наступної половини “орли” вирівняли становище завдяки ефектному дальньому ударові Мілінковіча-Савіча. Наприкінці години гри точна передача Луїса Альберто вивела штатного снайпера клубу Чіро Іммобіле на ударну позицію. Італієць не підвів та приніс римлянам виграш 2:1.
Римляни перемогли вперше за останні шість турів. “Лаціо” знаходиться на четвертому місці в таблиці з відставанням у вісім очок від лідируючого “Ювентуса”.
Додамо, що підопічні Сімоне Індзагі достроково вибороли місце в груповому етапі Ліги чемпіонів після “Інтера”, “Аталанти” і “Ювентуса”.