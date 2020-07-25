"Лацио" прервал безвыигрышную серию и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. "Лацио" провел домашний поединок с "Кальяри" в рамках 35-го тура чемпионата Италии - Серии А, сообщает корреспондент УНН.
Молдавский легионер гостей Ионита обыграл трех защитников в чужой штрафной и отдал своевременную передачу на нападающего Симеоне, который после удара низом и рикошета сумел отличиться (45 мин).
Уже на второй минуте следующей половины “орлы” выровняли положение благодаря эффектному дальнем удару Милинковича-Савича. В конце часа игры точная передача Луиса Альберто вывела штатного снайпера клуба Иммобиле на ударную позицию. Итальянец не подвел и принес римлянам выигрыш 2:1.
Римляне победили впервые за последние шесть туров. “Лацио” находится на четвертом месте в таблице с отставанием в восемь очков от лидирующего “Ювентуса”.
Добавим, что подопечные Симоне Индзаги досрочно завоевали место в групповом этапе Лиги чемпионов после “Интера”, “Аталанты” и “Ювентуса”.