"Лацио" прервал безвыигрышную серию и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32692 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106703 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133752 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110719 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131478 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102088 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104430 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102059 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Лацио" прервал безвыигрышную серию и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов

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КИЕВ. 25 июля. УНН. "Лацио" провел домашний поединок с "Кальяри" в рамках 35-го тура чемпионата Италии - Серии А, сообщает корреспондент УНН.

Молдавский легионер гостей Ионита обыграл трех защитников в чужой штрафной и отдал своевременную передачу на нападающего Симеоне, который после удара низом и рикошета сумел отличиться (45 мин).

Уже на второй минуте следующей половины “орлы” выровняли положение благодаря эффектному дальнем удару Милинковича-Савича. В конце часа игры точная передача Луиса Альберто вывела штатного снайпера клуба Иммобиле на ударную позицию. Итальянец не подвел и принес римлянам выигрыш 2:1.

Римляне победили впервые за последние шесть туров. “Лацио” находится на четвертом месте в таблице с отставанием в восемь очков от лидирующего “Ювентуса”.

Добавим, что подопечные Симоне Индзаги досрочно завоевали место в групповом этапе Лиги чемпионов после “Интера”, “Аталанты” и “Ювентуса”.

Украинские Национальные Новости

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