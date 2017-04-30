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Л.Льюїс підтримав В.Кличка після поразки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Екс-абсолютний чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії британець Леннокс Льюїс назвав бій Володимир Кличко – Ентоні Джошуа мрією для фанатів, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Л.Льюїса.

Л.Льюїс підтримав В.Кличка після поразки

"Який бій. Вітаю обох - ви видали для фанатів бій, про який говоритимуть. Тут було все, про що шанувальник боксу може тільки мріяти: джентльменську поведінку, високу драму, труднощі, наполегливість, повагу", - наголосив екс-боксер.

#joshuaklitschko was everything a boxing fan could want. Class Acts. High Drama. Adversity. Perseverance. Respect.

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 29 квітня 2017 р.

Окрім того, на думку Л.Льюїса Е.Джошуа зробив крок вперед, а В.Кличко продемонстрував справжню мужність: "великий крок вперед для Джошуа. І скільки ж мужності Кличко показав в цьому бою. Моя повага. Не вішай носа, брат".

Зауважимо, що екс-чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Шугар Рей Леонард також залишився захопленим діями обох боксерів.

"Блискучий бій у виконанні двох великих бійців. Обидва показали велике серце", - сказав Ш.Леонард.

Нагадаємо, що Володимир Кличко назвав бій із Е.Джошуа дивовижною подією у світі боксу.

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