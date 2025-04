Л.Льюис поддержал В.Кличко после поражения

"Какой бой. Приветствую обоих - вы выдали для фанатов бой, о котором будут говорить. Здесь было все, о чем поклонник бокса может только мечтать: джентльменское поведение, высокую драму, трудности, настойчивость, уважение", - подчеркнул экс-боксер.

#joshuaklitschko was everything a boxing fan could want. Class Acts. High Drama. Adversity. Perseverance. Respect.

- Lennox Lewis (@LennoxLewis) 29 апреля 2017

Кроме того, по мнению Л.Льюса Э.Джошуа сделал шаг вперед, а В.Кличко продемонстрировал настоящее мужество: "большой шаг вперед для Джошуа. И сколько же мужества Кличко показал в этом бою. Я уважаю. Не вешай нос, брат".

Заметим, что экс-чемпион мира в четырех разных весовых категориях Шугар Рэй Леонард также остался восторженным действиями обоих боксеров.

"Блестящий бой в исполнении двух великих бойцов. Оба показали большое сердце", - сказал Ш.Леонард.

Напомним, что Владимир Кличко назвал бой с Э.Джошуа удивительным событием в мире бокса.