Л.Гриневич здійснить робочу поїздку до Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З 23 до 25 січня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич здійснить робочу поїздку до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, де візьме участь у Світовому освітньому форумі та проведе низку зустрічей. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
На форумі Л.Гриневич виступить з презентацією “Нова українська школа: Розробка політики в інтересах розвитку талантів”, а також візьме участь в загальному обговоренні у відкритій сесії “Розробка політики для розвитку навчання”. За участі Л.Гриневич заплановано й обговорення питань щодо європейської політики інтернаціоналізації вищої освіти.
У межах візиту Міністр освіти і науки України зустрінеться з віце-президентом Microsoft з роботи із системою освіти Ентоні Сальсіто та Міністром шкільної освіти Великої Британії Ніком Гіббом.
Світовий освітній форум проходитиме в Лондоні з 22 по 25 січня 2017 року. Подія об’єднує Міністрів освіти та їхніх заступників, що представляють понад 80% населення світу. Провідні спеціалісти збираються, щоб обговорити подальший розвиток та зміни в освітній політиці держав.