Л.Гриневич осуществит рабочую поездку в Британию

На форуме Л.Гриневич выступит с презентацией "Новая украинская школа: Разработка политики в интересах развития талантов", а также примет участие в общем обсуждении в открытой сессии "Разработка политики для развития обучения». При участии Л.Гриневич запланировано и обсуждение вопросов европейской политики интернационализации высшего образования.

В рамках визита Министр образования и науки Украины встретится с вице-президентом Microsoft по работе с системой образования Энтони Сальсито и Министром школьного образования Великобритании Ником Гиббом.

Мировой образовательный форум пройдет в Лондоне с 22 по 25 января 2017 года. Событие объединяет Министров образования и их заместителей, представляющих свыше 80% населения мира. Ведущие специалисты собираются, чтобы обсудить дальнейшее развитие и изменения в образовательной политике государств.