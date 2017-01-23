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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Л.Гриневич осуществит рабочую поездку в Британию

Л.Гриневич осуществит рабочую поездку в Британию

Киев • УНН

 • 6024 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. С 23 по 25 января министр образования и науки Украины Лилия Гриневич осуществит рабочую поездку в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где примет участие во Всемирном образовательном форуме и проведет ряд встреч. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.

На форуме Л.Гриневич выступит с презентацией "Новая украинская школа: Разработка политики в интересах развития талантов", а также примет участие в общем обсуждении в открытой сессии "Разработка политики для развития обучения». При участии Л.Гриневич запланировано и обсуждение вопросов европейской политики интернационализации высшего образования.

В рамках визита Министр образования и науки Украины встретится с вице-президентом Microsoft по работе с системой образования Энтони Сальсито и Министром школьного образования Великобритании Ником Гиббом.

Мировой образовательный форум пройдет в Лондоне с 22 по 25 января 2017 года. Событие объединяет Министров образования и их заместителей, представляющих свыше 80% населения мира. Ведущие специалисты собираются, чтобы обсудить дальнейшее развитие и изменения в образовательной политике государств.

Украинские Национальные Новости

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