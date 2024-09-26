Київщина долучається до реформ у спорті. Кравченко підписав важливий меморандум і розповів деталі
Київ • УНН
Мінмолодьспорт, Київська ОВА та Вишнева громада підписали меморандум про співпрацю для розвитку мережі спортивних клубів. Експеримент передбачає фінансову підтримку клубів та перехід на клубну систему організації спорту.
Міністерство молоді та спорту України, Київська обласна державна адміністрація та Вишнева територіальна громада підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на Facebook, передає УНН.
Документ передбачає спільну роботу над впровадженням експерименту. Йдеться про створення умов для розвитку мережі спортивних клубів як громадських організацій для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
"Це дозволить створити механізм для переходу на клубну систему організації занять фізкультурою та спортом, а також сприятиме розвитку спортивних клубів у статусі громадських організацій", – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Експеримент передбачає надання фінансової підтримки клубам, які долучаться до цього процесу.
Залучення спортивних клубів у статусі громадських організацій – надзвичайно поширена в світі практика для популяризації спорту. Спортивні заходи об’єднують людей, незалежно від віку чи статусу.