Киевщина присоединяется к реформам в спорте. Кравченко подписал важный меморандум и рассказал детали

Министерство молодежи и спорта Украины, Киевская областная государственная администрация и Вишневая территориальная община подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко на Facebook, передает УНН.

Документ предусматривает совместную работу над внедрением эксперимента. Речь идет о создании условий для развития сети спортивных клубов как общественных организаций для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

"Это позволит создать механизм для перехода на клубную систему организации занятий физкультурой и спортом, а также будет способствовать развитию спортивных клубов в статусе общественных организаций", - сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Эксперимент предусматривает оказание финансовой поддержки клубам, которые присоединятся к этому процессу.

Привлечение спортивных клубов в статусе общественных организаций - чрезвычайно распространенная в мире практика для популяризации спорта. Спортивные мероприятия объединяют людей, независимо от возраста или статуса.