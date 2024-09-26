Киевщина присоединяется к реформам в спорте. Кравченко подписал важный меморандум и рассказал детали
Киев • УНН
Минмолодежьспорт, Киевская ОВА и Вишневая громада подписали меморандум о сотрудничестве для развития сети спортивных клубов. Эксперимент предусматривает финансовую поддержку клубов и переход на клубную систему организации спорта.
Министерство молодежи и спорта Украины, Киевская областная государственная администрация и Вишневая территориальная община подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко на Facebook, передает УНН.
Документ предусматривает совместную работу над внедрением эксперимента. Речь идет о создании условий для развития сети спортивных клубов как общественных организаций для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
"Это позволит создать механизм для перехода на клубную систему организации занятий физкультурой и спортом, а также будет способствовать развитию спортивных клубов в статусе общественных организаций", - сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Эксперимент предусматривает оказание финансовой поддержки клубам, которые присоединятся к этому процессу.
Привлечение спортивных клубов в статусе общественных организаций - чрезвычайно распространенная в мире практика для популяризации спорта. Спортивные мероприятия объединяют людей, независимо от возраста или статуса.