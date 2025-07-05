Київ відновлює роботи на місці атаки рф: показали, яка ситуація
Київ • УНН
У Києві відновлено аварійно-рятувальні роботи після атаки 4 липня. Станом на 10:00 вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій.
У Києві сьогодні вранці після атаки рф 4 липня відновлено аварійно-рятувальні роботи, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
Деталі
"Київ: аварійно-рятувальні роботи відновлено. Станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій", - ідеться у повідомленні.
На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.
Доповнення
У ніч з 3 на 4 липня військові рф здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин.
Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей05.07.25, 10:37 • 987 переглядiв