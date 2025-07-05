Київ відновлює роботи на місці атаки рф: показали, яка ситуація

У Києві сьогодні вранці після атаки рф 4 липня відновлено аварійно-рятувальні роботи, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

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"Київ: аварійно-рятувальні роботи відновлено. Станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тонн будівельного сміття та конструкцій", - ідеться у повідомленні.

На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.

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У ніч з 3 на 4 липня військові рф здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей