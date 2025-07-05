Киев возобновляет работы на месте атаки рф: показали, какая ситуация
Киев • УНН
В Киеве возобновлены аварийно-спасательные работы после атаки 4 июля. По состоянию на 10:00 вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций.
В Киеве сегодня утром после атаки рф 4 июля возобновлены аварийно-спасательные работы, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
"Киев: аварийно-спасательные работы возобновлены. По состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций", - говорится в сообщении.
На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.
Дополнение
В ночь с 3 на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БпЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом длились более 12 часов.
Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек05.07.25, 10:37 • 890 просмотров