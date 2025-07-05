Киев возобновляет работы на месте атаки рф: показали, какая ситуация

В Киеве сегодня утром после атаки рф 4 июля возобновлены аварийно-спасательные работы, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Киев: аварийно-спасательные работы возобновлены. По состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.

Дополнение

В ночь с 3 на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БпЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом длились более 12 часов.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек