Кваснєвський розповів, як Байден-молодший потрапив у компанію Burisma

У той же час, як пише видання, Кваснєвський наполягав на тому, що Байден є активним членом ради директорів, який допомагає компанії, і що він ніколи не використовував свої відносини зі своїм батьком, Джо Байденом, для просування інтересів компанії.

"Я розумію, що якщо хтось просить мене взяти участь в якомусь проекті, то це не тільки тому, що я хороший, але і тому, що я Кваснєвський і я колишній президент Польщі. І все це взаємопов'язано. Люди без імені - ніхто. Бути Байденом не так вже й погано. Гарне ім'я", - сказав він.

Квасьнєвський також сказав, що члени Burisma ніколи не намагалися використовувати Хантера Байдена, щоб схилити адміністрацію Барака Обами до співпраці, коли Джо Байден був віцепрезидентом.

"Він був нормальним членом цієї групи. Ми не питали його - і він ніколи нічого не говорив за свого батька", - сказав колишній віцепрезидент.

За його словами, Хантер Байден провів дослідження і представив унікальну перспективу для компанії, в тому числі в області корпоративного управління, ринків капіталу і газового бурового обладнання, де американці є світовими лідерами.

Кваснєвський також заявив, що звернення особистого адвоката Трампа Руді Джуліані до прокурора України з проханням отримати коментарі про те, що Burisma корумпована, створили небезпечну ситуацію для компанії.

Коли його попросили прокоментувати слова Трампа, який назвав Хантера Байдена "ганьбою" через його зв'язки з Burisma, Кваснєвський у відповідь заявив: "ця людина говорить про когось, хто зганьбився? Дональд Трамп? Він не повинен цього говорити".

Як пише видання, засновник Burisma Микола Злочевський, який був міністром природних ресурсів при експрезидентові України Вікторі Януковичу, зіткнувся з проблемами після втечі останнього з країни у 2014 році. Прокурори звинуватили Злочевського у зловживанні службовим становищем з метою розкрадання державних коштів.

Саме в цьому контексті у 2014 році Кваснєвський, Хантер Байден та інші були запрошені до ради директорів в рамках стратегії Burisma з очищення репутації компанії, пише видання.

Стратегія спрацювала, і компанія продовжила свою діяльність. Однак Злочевському, який проживає за кордоном, все ще загрожує розслідування за підозрою в розкраданні в особливо великих розмірах.

Кваснєвський визнав, що у компанії непросте минуле, "тому що минуле всіх компаній, всіх доль в Україні, кажучи дипломатичною мовою, дуже складне".

"Але зараз компанія дійсно добре організована. Вони хочуть працювати за правилами. Роль цієї компанії дуже важлива для України, тому що успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії", - сказав Кваснєвський.

Він жартома назвав Burisma "найпопулярнішою компанією в Сполучених Штатах", але також зазначив, що колеги з Burisma засмучені тим, що їх втягнули в скандал і відчувають себе "моряками на маленькому човні посеред циклону".

"Для компанії зараз важкий час. І вони невинні в цій ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня спікером Палати представників США Ненсі Пелосі було ініційовано розслідування у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Розслідування було розпочато у зв'язку з заявою анонімного інформатора, за словами якого, Трамп у липні 2019 року тиснув на Президента України Володимира Зеленського, закликаючи останнього розслідувати причетність до корупційних схем Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, в рамках його діяльності як члена правління компанії Burisma.

Джо Байден є ймовірним опонентом Трампа на президентських виборах в США 2020 року.

Білий дім пізніше опублікував меморандум розмови Трампа із Зеленського, який підтвердив, що Трамп просив Зеленського "розібратися" у питанні про Байдена.

Варто також відзначити, що минулого тижня народний депутат Олександр Дубінський заявив, що компанія Burisma була одним з елементів, що пов'язувала багаторічну схему з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.