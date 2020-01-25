"Квартал 95" привітав Зеленського з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Студія “Квартал 95” привітала Президента України Володимира Зеленського з днем народження, зазначивши, що вони завжди поруч. Про це передає УНН із посиланням на Facebook студії “Квартал 95”.
“Сьогодні День народження у президента України і нашого друга Володимира Олександровича Зеленського. Пишаємося, радіємо кожному успіху, підтримуємо кожне важке рішення і знаємо, що все вийде. З Днем народження, Володимир Зеленський! Завжди поруч, твій “Квартал”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, до того як стати наймолодшим Президентом України Зеленський був керівником студії “Квартал 95”.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський святкує свій день народження.