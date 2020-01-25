"Квартал 95" поздравил Зеленского с днем рождения

“Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой “Квартал”, — говорится в сообщении.

Добавим, до того как стать самым молодым Президентом Украины Зеленский был руководителем студии “Квартал 95”.

Напомним, сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.