"Квартал 95" поздравил Зеленского с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Студия “Квартал 95” поздравила Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, отметив, что они всегда рядом. Об этом передает УНН со ссылкой на Facebook студии “Квартал 95”.
“Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой “Квартал”, — говорится в сообщении.
Добавим, до того как стать самым молодым Президентом Украины Зеленский был руководителем студии “Квартал 95”.
Напомним, сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.