Курс валют на 4 березня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5911 грн/дол., що девальвувало гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,59 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,54 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

Долар можна купити за 41,90 грн, а продати за 41,30 грн у банках. Євро можна купити за 43,80 грн, а продати за 43,10 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,60-41,70 грн, а євро - за 43,70-43,90 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,57-41,60 грн/дол. для долара та 43,58-43,59 грн/євро для євро.

Середня сума покупки в Україні у 2024 році сягнула 330 грн - НБУ