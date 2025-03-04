Курс валют на 4 марта: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5911 грн/дол., что на 16 копеек больше предыдущего. Курс евро установлен на уровне 43,54 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодняшний день установил официальный курс гривны на уровне 41,5911 грн/долл., что девальвировало гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 43,54 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,30 грн в банках. Евро можно купить за 43,80 грн, а продать за 43,10 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,60-41,70 грн, а евро - за 43,70-43,90 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,57-41,60 грн/долл. для доллара и 43,58-43,59 грн/евро для евро.
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