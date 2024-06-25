Курс валют на 25 червня: долар знову відновив ріст
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5505 UAH/USD, зміцнивши гривню на 11 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,5505 грн/дол., що зміцнило гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,55 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,51 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:30 ранку:
- Долар можна купити за 40,90 грн, а продати за 40,40 у банках.
- Євро можна купити за 44,00 грн, а продати за 43,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,81−40,90 грн, а євро — за 43,95−44,10 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,61−40,63 грн/дол. для долара та 43,26−43,63 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Валютний курс наприкінці року може зрости до 44 гривень за долар. На зростання ціни за валюту впливають кілька факторів.