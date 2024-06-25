Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5505 грн/долл., что укрепило гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,55 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,51 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:30 утра:

- Доллар можно купить за 40,90 грн, а продать за 40,40 в банках.

- Евро можно купить за 44,00 грн, а продать за 43,40 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,81-40,90 грн, а евро - по 43,95-44,10 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,61-40,63 грн/долл. для доллара и 43,26-43,63 грн/евро для евро.

Напомним

Валютный курс в конце года может вырасти до 44 гривен за доллар. На рост цены за валюту влияют несколько факторов.