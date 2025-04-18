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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11038 перегляди

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Курс валют на 18 квітня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

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НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/дол. Курс євро становить 47,00 грн, а курс злотого – 10,99 грн.

Курс валют на 18 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3825 грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,00 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,99 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,55-40,92 грн, євро за 47,25-46,52 грн, злотий за 11,12-10,45 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,05-41,15 грн, євро - за 46,80-47,05 грн, злотий за 10,75-10,90 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,42-41,45, грн/дол. та 47,06-47,09 грн/євро.

        НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: очікує від цього підтримки валютного ринку17.04.25, 14:04 • 55445 переглядiв

        Доповнення

        Національний банк України на вчора, 17 квітня, встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,2152 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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