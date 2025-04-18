Курс валют на 18 квітня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/дол. Курс євро становить 47,00 грн, а курс злотого – 10,99 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3825 грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,00 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,99 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,55-40,92 грн, євро за 47,25-46,52 грн, злотий за 11,12-10,45 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,05-41,15 грн, євро - за 46,80-47,05 грн, злотий за 10,75-10,90 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,42-41,45, грн/дол. та 47,06-47,09 грн/євро.
НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: очікує від цього підтримки валютного ринку17.04.25, 14:04 • 55445 переглядiв
Доповнення
Національний банк України на вчора, 17 квітня, встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,2152 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки.