Курс валют на 18 апреля: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл. Курс евро составляет 47,00 грн, а курс злотого – 10,99 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3825 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,00 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,99 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,55-40,92 грн, евро по 47,25-46,52 грн, злотый по 11,12-10,45 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,05-41,15 грн, евро - по 46,80-47,05 грн, злотый по 10,75-10,90 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,42-41,45, грн/долл. и 47,06-47,09 грн/евро.
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Дополнение
Национальный банк Украины на вчера, 17 апреля, устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,2152 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки.