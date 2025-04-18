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Курс валют на 18 апреля: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 386 просмотра

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл. Курс евро составляет 47,00 грн, а курс злотого – 10,99 грн.

Курс валют на 18 апреля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3825 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,00 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,99 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,55-40,92 грн, евро по 47,25-46,52 грн, злотый по 11,12-10,45 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,05-41,15 грн, евро - по 46,80-47,05 грн, злотый по 10,75-10,90 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,42-41,45, грн/долл. и 47,06-47,09 грн/евро.

        НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка17.04.25, 14:04 • 55353 просмотра

        Дополнение

        Национальный банк Украины на вчера, 17 апреля, устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,2152 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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