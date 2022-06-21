Культовий плавучий ресторан з фільму про Бонда у Гонконгу затонув
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Плавучий ресторан, який був відомою визначною пам'яткою Гонконгу, затонув за кілька днів після того, як його відбуксирували з гавані, де він працював майже 50 років, пише УНН з посиланням на BBC.
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За інформацією його материнської компанії, ресторан Jumbo перекинувся в Південно-Китайському морі на шляху до невідомого місця.
Він затонув у неділю неподалік Парасельських островів після того, як "потрапив у несприятливі умови", повідомила Aberdeen Restaurant Enterprises. "Глибина води на місці події становить понад 1000 метрів, що дуже ускладнює проведення рятувальних робіт", — додали у відомстві.
В Aberdeen Restaurant Enterprises заявили, що "дуже засмучені інцидентом", але ніхто з членів екіпажу не постраждав.
Доповнення
Ресторан закрився у березні 2020 року через пандемію COVID-19.
Вважається, що понад 3 мільйони гостей скуштували там кантонську кухню за ці роки, зокрема королева, Том Круз та Річард Бренсон.
Він був показаний у кількох фільмах, у тому числі у фільмі про Бонда, але пандемія завдала бізнесу смертельного удару.
Хоча пандемія і стала останньою краплею для ресторану, він роками стикався із фінансовими проблемами. Оператор Melco International Development заявив минулого місяця, що з 2013 року бізнес не приносить прибутку і завдає великих збитків.