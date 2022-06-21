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Культовый плавучий ресторан из фильма о Бонде в Гонконге затонул

Культовый плавучий ресторан из фильма о Бонде в Гонконге затонул

Киев • УНН

 • 166167 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Плавучий ресторан, который был известной достопримечательностью Гонконга, затонул через несколько дней после того, как его отбуксировали из гавани, где он работал почти 50 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По информации его материнской компании, ресторан Jumbo перевернулся в Южно-Китайском море по пути к неизвестному месту.

Он затонул в воскресенье неподалеку от Парасельских островов после того, как "попал в неблагоприятные условия", сообщила Aberdeen Restaurant Enterprises. "Глубина воды на месте происшествия составляет более 1000 метров, что очень усложняет проведение спасательных работ", — добавили в ведомстве.

В Aberdeen Restaurant Enterprises заявили, что "очень расстроены инцидентом", но никто из членов экипажа не пострадал.

Дополнение

Ресторан закрылся в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Считается, что более 3 миллионов гостей попробовали там кантонскую кухню за эти годы, в том числе королева, Том Круз и Ричард Брэнсон.

Он был показан в нескольких фильмах, в том числе в фильме о Бонде, но пандемия нанесла бизнесу смертельный удар.

Хотя пандемия и стала последней каплей для ресторана, он годами сталкивался с финансовыми проблемами. Оператор Melco International Development заявил в прошлом месяце, что с 2013 года бизнес не приносит прибыли и наносит большие убытки.

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