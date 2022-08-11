Кулеба заявив, що не очікує відкату в санкційній політиці ЄС через енергетичний шантаж рф

Цитата

На запитання, чи не бачить він ризику того, що країни Європи з наближенням зимового сезону стануть менш рішучими в питаннях санкцій щодо рф в наслідок шантажу росії, Кулеба відповів: «У кожній країні є своя внутрішня політика, і це суверенне право народу й уряду відповідної країни визначати свою зовнішню політику. Тому, безумовно, коливання, спроби розхитати ситуацію будуть. Вони будуть значною мірою інспіровані та підживлювані російською розвідкою і російськими пропагандистами…Але я не очікую, що буде якийсь відкат у санкційній політиці у зв’язку з цими спробами».

Доповнення

Політолог Олеся Яхно заявляла, що захід опинився в складній ситуації, де залежність від російських енергоносіїв спричиняє економічні труднощі. Саме цим активно користується росія і намагається дотиснути європейські країни в поступках щодо війни в Україні.