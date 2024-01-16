Кулеба закликав США зробити більше, щоб запобігти потраплянню до рф американських компонентів для зброї
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд США та американські компанії зробити більше, щоб запобігти потраплянню до рф комплектуючих для зброї
Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряд США та американські компанії зробити більше, щоб запобігти потраплянню до рф комплектуючих, які в подальшому російські підприємства використовують для виробництва зброї. Про це Кулеба заявив в інтерв’ю ABC News, передає УНН.
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Зазначається, що ABC News отримав докази того, що в ракетах, які росія запустила проти України, використовуються компоненти, виготовлені західними та американськими компаніями.
Міністр закордонних справ України, своєю чергою, закликав ці компанії та уряд США зробити більше, щоб запобігти продажу цих компонентів до росії через непрямі та іноді непрозорі торговельні шляхи.
При цьому Кулеба визнав, що "очевидного рішення немає", але натякнув, що "бізнес-канали можуть бути перервані", оскільки "фінансова розвідка" може "досить легко" виявити маршрути, якими йдуть компоненти, і заявив, що заходи можуть бути вжиті "шляхом дуже ретельної, щоденної роботи".
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну.
Зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити. Додав, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.
"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.
Фінські компанії в обхід санкцій постачають до рф продукцію для військової промисловості15.01.24, 13:00 • 22197 переглядiв