Кулеба призвал США сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф американских компонентов для оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство США и американские компании сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф комплектующих, которые в дальнейшем российские предприятия используют для производства оружия. Об этом Кулеба заявил в интервью ABC News, передает УНН.

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Отмечается, что ABC News получил доказательства того, что в ракетах, которые россия запустила против Украины, используются компоненты, изготовленные западными и американскими компаниями.

Министр иностранных дел Украины, в свою очередь, призвал эти компании и правительство США сделать больше, чтобы предотвратить продажу этих компонентов в россию через непрямые и иногда непрозрачные торговые пути.

При этом Кулеба признал, что "очевидного решения нет", но намекнул, что "бизнес-каналы могут быть прерваны", поскольку "финансовая разведка" может "достаточно легко" выявить маршруты, по которым идут компоненты, и заявил, что меры могут быть приняты "путем очень тщательной, ежедневной работы".

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.

В частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

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