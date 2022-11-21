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Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу

Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 358808 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до німецьких партнерів з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це йдеться в його статті в німецькому виданні Welt, пише УНН.

Цитата

«... ми закликаємо Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу зараз, у листопаді, напередодні 90-ї річниці цієї трагедії. Як ніколи важливо не шукати розпливчастих фраз. В Україні знову є потреба. Знову російський диктатор намагається знищити український народ. Але світ більше не заплющує очі, і ми не віддані на милість нападника. Світ не зупинив цей жах 90 років тому і дозволив мільйонам людей загинути від рук тирана. Найменше, що світ зараз може зробити для жертв цього злочину, це сказати правду, назвати це своїми іменами та визнати Голодомор геноцидом», - зазначив він.

Деталі

Український дипломат подякував федеральному уряду та громадянам Німеччини за підтримку, за те, що за вісім місяців відпочатку російської війни ФРН ухвалила низку справді революційних рішень. Мова йде і про постачання зброї, і про розрив політичних, економічних та енергетичних зв’язків з росією. Кулеба назвав це «свідченням вивчення уроків минулого».

Кулеба провів паралель між діями радянського диктатора йосипа сталіна та російського володимира путіна.

«26 листопада в Україні та світі відбудуться заходи з нагоди 90-х роковин трагедії Голодомору, геноциду українського народу, під час якого радянський тоталітарний режим на чолі з йосипом сталіним свідомо заморив голодом мільйони українців. Сьогодні ще один російський диктатор намагається знищити український народ», - додав він.

Він зауважив, що нині ми знову чуємо голоси, які закликають до діалогу з путіним. Але діалог не працює тоді, коли на іншому боці столу - тиранія, яка вчиняє геноцид. путінська росія не шукає рішень, вона прагне вбивати та знищувати. На цьому етапі протиставити цьому можна лише силу, геноцид не зупинити напіврішеннями, бо компроміс між життям і смертю - це смерть.

«Його можна зупинити лише силою. Силою зброї, але також силою справедливості та правди. Лише зупинивши, обеззброївши та прогнавши агресора, можна сідати з ним за стіл переговорів», - написав міністр.

Доповнення

росія представила попередні заперечення проти порушеної Україною справи про геноцид проти москви. 

Українські Національні Новини

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