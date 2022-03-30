Кулеба закликав голову дипломатії ЄС прискоритися з 5-м пакетом санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу провів телефонну розмову з Високим Представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, сторони обговорили зокрема санкції Євросоюзу проти Росії, пише УНН.
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"Поговорив з Жозепом Боррелем про підготовку до саміту ЄС-Китай і зусилля з припинення російської агресії. Поки тривають варварські військові злочини Росії, нам необхідно посилювати санкційний тиск. 5-й пакет (санкцій) ЄС повинен бути прийнятий якомога швидше і бути максимально жорстким", - повідомив український міністр у своєму Twitter.
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Боррель додав у свою чергу, що підтвердив постійну підтримку ЄС Україні та її народу.
"Ми будемо продовжувати тиск, щоб зупинити збройну агресію Росії і домогтися виведення російських збройних сил з України", - заявив він.
Раніше
Як писав УНН, в ЄС раніше запевнили, що Європейський Союз і партнери будуть продовжувати застосовувати санкції проти Росії за її агресію проти України, а також зміцнювати зусилля щодо закриття лазівок, які використовуються для обходу санкцій.