Кулеба закликав голову дипломатії ЄС прискоритися з 5-м пакетом санкцій

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"Поговорив з Жозепом Боррелем про підготовку до саміту ЄС-Китай і зусилля з припинення російської агресії. Поки тривають варварські військові злочини Росії, нам необхідно посилювати санкційний тиск. 5-й пакет (санкцій) ЄС повинен бути прийнятий якомога швидше і бути максимально жорстким", - повідомив український міністр у своєму Twitter.

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Боррель додав у свою чергу, що підтвердив постійну підтримку ЄС Україні та її народу.

"Ми будемо продовжувати тиск, щоб зупинити збройну агресію Росії і домогтися виведення російських збройних сил з України", - заявив він.

Раніше

Як писав УНН, в ЄС раніше запевнили, що Європейський Союз і партнери будуть продовжувати застосовувати санкції проти Росії за її агресію проти України, а також зміцнювати зусилля щодо закриття лазівок, які використовуються для обходу санкцій.