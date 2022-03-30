Кулеба призвал главу дипломатии ЕС ускориться с 5-м пакетом санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду провел телефонный разговор с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, стороны обсудили в частности санкции Евросоюза против россии, пишет УНН.
Цитата
"Поговорил с Жозепом Боррелем о подготовке к саммиту ЕС-Китай и усилиях по прекращению российской агрессии. Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам необходимо усиливать санкционное давление. 5-й пакет (санкций) ЕС должен быть принят как можно скорее и быть максимально жестким", - сообщил украинский министр в своем Twitter.
Детали
Боррель добавил в свою очередь, что подтвердил постоянную поддержку ЕС Украине и ее народу.
"Мы будем продолжать давление, чтобы остановить вооруженную агрессию России и добиться вывода российских вооруженных сил из Украины", - заявил он.
Ранее
Как писал УНН, в ЕС ранее заверили, что Европейский Союз и партнеры будут продолжать применять санкции против россии за ее агрессию против Украины, а также укреплять усилия по закрытию лазеек, которые используются для обхода санкций.