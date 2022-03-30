Кулеба призвал главу дипломатии ЕС ускориться с 5-м пакетом санкций

Цитата

"Поговорил с Жозепом Боррелем о подготовке к саммиту ЕС-Китай и усилиях по прекращению российской агрессии. Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам необходимо усиливать санкционное давление. 5-й пакет (санкций) ЕС должен быть принят как можно скорее и быть максимально жестким", - сообщил украинский министр в своем Twitter.

Детали

Боррель добавил в свою очередь, что подтвердил постоянную поддержку ЕС Украине и ее народу.

"Мы будем продолжать давление, чтобы остановить вооруженную агрессию России и добиться вывода российских вооруженных сил из Украины", - заявил он.

Ранее

Как писал УНН, в ЕС ранее заверили, что Европейский Союз и партнеры будут продолжать применять санкции против россии за ее агрессию против Украины, а также укреплять усилия по закрытию лазеек, которые используются для обхода санкций.