Кулеба: Україна, ФРН та Франція невдовзі оцінять перспективи відновлення “норманді” на рівні голів МЗС

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністри закордонних справ України, Німеччини та Франції обговорять перспективи відновлення повноційнного “нормандського формату” на рівні міністрів закордонних справ за участю Росії під час візиту двох міністрів - ФРН та Франціії - до України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.