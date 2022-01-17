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Кулеба: Україна, ФРН та Франція невдовзі оцінять перспективи відновлення “норманді” на рівні голів МЗС

Кулеба: Україна, ФРН та Франція невдовзі оцінять перспективи відновлення “норманді” на рівні голів МЗС

Київ • УНН

 • 12463 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністри закордонних справ України, Німеччини та Франції обговорять перспективи відновлення повноційнного “нормандського формату” на рівні міністрів закордонних справ за участю Росії під час візиту двох міністрів - ФРН та Франціії - до України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата:

“Незабаром відбудеться ще один візит. Наш французський колега Жан-Ів Де Дріан прибуде разом з Анналеною (Бербок) до України, і ми матимемо тристоронню зустріч. На ній ми детально обговоримо перспективи зустрічі міністрів закордонних справ “нормандського формату”, всіх чотирьох”, - зазначив міністр.

“Коли ми зустрінемося втрьох, ми оцінимо перспективи відновлення повноційнного “нормандського формату” на рівні міністрів закордонних справ”, - уточнив він.

Деталі

Кулеба нагадав, що зустріч у подібному форматі – міністрів України, Німеччини та Франції - раніше вже мала місце в Брюсселі.

Для України, з його слів, зараз важливо, що ані Берлін, ані Париж не ухвалюють жодних рішень щодо України без України, і не ведуть “жодної гри за нашою спиною” у відносинах з РФ.

Що стосується зустріч на рівні політрадників, то вони, як нагадав Кулеба, вже відновили таку роботу цього року.

“Контакти, безумовно, ще будуть, але про конкретні дати зараз говорити зарано”, - зазначив він.

Додамо

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що політрадники "нормандської четвірки" можуть знову зустрітися протягом найближчих тижнів.

Нещодавно у Москві відбулася зустріч “нормандської четвірки” на рівні політрадників без України. В Україну також ж приїжджали ті ж політичні радники лідерів Німеччини та Франції - Єнс Плетнер та Еммануель Бонн і провели переговори і тут.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення наступного саміту в "нормандському форматі". Попередній відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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