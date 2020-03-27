Кулеба прийняв посла Литви з нагоди завершення його дипломатичної місії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Послу Марюсу Януконісу за активну роботу на цій посаді. За його словами, Марюс Януконіс є не тільки ефективним послом, але й справжнім другом України, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
Так, глава МЗС відзначив особистий внесок Януконіса у розвиток двостороннього стратегічного партнерства, солідарність Литовської Республіки з Україною у боротьбі проти російської агресії.
Міністр також наголосив на важливості реалізації гуманітарних проєктів щодо історичної спадщини держав.
Співрозмовники зійшлися на тому, що українсько-литовське стратегічне партнерство наповнене реальними проєктами. Міцним фундаментом такого партнерства є тісні історичні взаємовідносини.
Кулеба наголосив на налаштованості сприяти розвитку проєктів та нових ідей в культурній і гуманітарній сфері.
Сторони також обговорили координацію зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19. Відзначався високий рівень взаємодії зовнішньополітичних відомств з повернення своїх громадян додому.
Нагадаємо, раніше сьогодні Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.