Кулеба прийняв посла Литви з нагоди завершення його дипломатичної місії

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Послу Марюсу Януконісу за активну роботу на цій посаді. За його словами, Марюс Януконіс є не тільки ефективним послом, але й справжнім другом України, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

Так, глава МЗС відзначив особистий внесок Януконіса у розвиток двостороннього стратегічного партнерства, солідарність Литовської Республіки з Україною у боротьбі проти російської агресії.

Міністр також наголосив на важливості реалізації гуманітарних проєктів щодо історичної спадщини держав.

Співрозмовники зійшлися на тому, що українсько-литовське стратегічне партнерство наповнене реальними проєктами. Міцним фундаментом такого партнерства є тісні історичні взаємовідносини.

Кулеба наголосив на налаштованості сприяти розвитку проєктів та нових ідей в культурній і гуманітарній сфері.

Сторони також обговорили координацію зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19. Відзначався високий рівень взаємодії зовнішньополітичних відомств з повернення своїх громадян додому.

Нагадаємо, раніше сьогодні Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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