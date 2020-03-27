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НАТО розгляне можливість надання додаткової підтримки Україні – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час переговорів останній заявив, що Альянс розгляне можливість надання додаткової підтримки нашій державі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

"Єнс Столтенберг повідомив, що союзники планують обговорити додаткову підтримку Україні в рамках комплексного пакету допомоги", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що Кулеба з розумінням сприйняв рішення партнерів перенести на пізніші терміни засідання Північноатлантичної Ради НАТО за участі України та Грузії, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в Європі та світі.

"Політика нового уряду України щодо НАТО залишається абсолютно незмінною", - зазначив міністр.

Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії він відзначив:

  • надання нашій державі статусу учасника "Програми розширених можливостей НАТО", як додаткового інструмента поглиблення співробітництва у військовій сфері;
  • відновлення засідань комісії "Україна-НАТО" на високому рівні;
  • оновлення комплексного пакету допомоги НАТО для України.

"Співрозмовники також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків РФ, зокрема - про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ. Було наголошено на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також міжнародне гуманітарне право", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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