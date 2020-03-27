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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71657 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84738 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97770 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95076 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106237 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91663 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103488 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131123 просмотра

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Актуальное
НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки для Украины - Кулеба

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки для Украины - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 10637 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе переговоров последний заявил, что Альянс рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки нашему государству, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украине в рамках комплексного пакета помощи", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил:

  • предоставление нашему государству статуса участника "Программы расширенных возможностей НАТО", как дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере;
  • восстановление заседаний комиссии "Украина-НАТО" на высоком уровне;
  • обновление комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в частности - о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - сообщили в министерстве.

Напомним, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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