Кулеба принял посла Литвы по случаю завершения его дипломатической миссии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63889 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88756 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86770 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104047 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87252 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102863 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105916 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130971 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Актуальное
Кулеба принял посла Литвы по случаю завершения его дипломатической миссии

Кулеба принял посла Литвы по случаю завершения его дипломатической миссии

Киев  •  УНН

 • 12905 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Посла Марюса Янукониса за активную работу на этом посту. По его словам, Марюс Януконис является не только эффективным послом, но и настоящим другом Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, глава МИД отметил личный вклад Янукониса в развитие двустороннего стратегического партнерства, солидарности Литовской Республики с Украиной в борьбе против российской агрессии.

Министр также подчеркнул важность реализации гуманитарных проектов касательно исторического наследия государств.

Собеседники сошлись на том, что украинско-литовское стратегическое партнерство наполненно реальными проэктами. Крепким фундаментом такого партнерства есть тесные исторические взаимоотношения.

Кулеба отметил настроенность способствовать развитию проектов и новых идей в культурной и гуманитарной сфере.

Стороны также обсудили координацию усилий в борьбе с пандемией COVID-19. Отмечался высокий уровень взаимодействия внешнеполитических ведомств по возврату своих граждан домой.

Напомним, ранее сегодня Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинские Национальные Новости

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