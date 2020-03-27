Кулеба принял посла Литвы по случаю завершения его дипломатической миссии

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Посла Марюса Янукониса за активную работу на этом посту. По его словам, Марюс Януконис является не только эффективным послом, но и настоящим другом Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.