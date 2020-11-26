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Кулеба презентував німецьку книгу про осіб, які захищають політику України

Кулеба презентував німецьку книгу про осіб, які захищають політику України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook презентував німецьку книгу про осіб, які захищають політику України. Книга була видана за підтримки України, сам міністр написав для неї вступне слово, передає УНН.

“Putin verstehen — є такий термін в німецькій мові. Описує людину, яка захищає політику Путіна та Росії, ставиться до неї з розумінням та закликає інших робити те саме. Україна має творити свої наративи і кола людей, які нас розуміють, підтримують та захищають в інших країнах. Це робиться не одним рухом, а системною тривалою роботою, в якій кожне зусилля має значення”, — напсиав Кулеба.

Так міністр описав німецьку книгу, яку видали за підтримки Українського інституту при МЗС України.

“Для мене було втіхою і честю зробити вступне слово до книги, статті до якої написали Тімоті Снайдер, Енн Епплбом, Сергій Плохій, Володимир Єрмоленко та інші шановні автори. МЗС і надалі підтримуватиме та ініціюватиме проекти, які дозволятимуть іноземцям краще розуміти, чути та підтримувати Україну. А до вас прохання — підтримувати такі проекти і поширювати тексти по своїх колах іноземних знайомих”, — написав Кулеба.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла постачанню екстремістської літератури, яка друкувалася у підпільних друкарнях на Київщині, до однієї з сусідніх держав.

Українські Національні Новини

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