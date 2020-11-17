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СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури до однієї з сусідніх держав

СБУ запобігла постачанню екстремістської літератури до однієї з сусідніх держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Служба безпеки України запобігла постачанню екстремістської літератури, яка друкувалася у підпільних друкарнях на Київщині, до однієї з сусідніх держав. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України не допустила постачання до однієї з пострадянських країн екстремістської літератури. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники замовляли "Маніфест Брентона Тарранта", який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом листопада чоловік замовив три партії книг. Аванс перерахував на банківську карту. Він також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання", - зазначається в повідомленні.

Так, для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.

Наголошується, що поставка з України екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав.

Окрім того, CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України.

Нагадаємо, в Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ.

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