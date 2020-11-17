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СБУ предотвратила поставку экстремистской литературы в одно из соседних государств

СБУ предотвратила поставку экстремистской литературы в одно из соседних государств

Киев  •  УНН

 • 20024 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила поставку экстремистской литературы, которая печаталась в подпольных типографиях в Киевской области, в одно из соседних государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины не допустила поставки в одну из постсоветских стран экстремистской литературы. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях в Киевской области. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение ноября мужчина заказал три партии книг. Аванс перечислил на банковскую карту. Он также оплачивал отправки товара через одного из почтовых операторов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование", - отмечается в сообщении.

Так, для блокирования переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправке заказчику.

Отмечается, что поставка из Украины экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств.

Кроме того, CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужбы соседних стран для целенаправленной провокации против Украины.

Напомним, в Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ.

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