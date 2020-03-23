Кулеба назвав "непорозумінням" слова міністра оборони про "недосяжність" стандартів НАТО

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що обговорював із міністром оборони Андрієм Тараном його заяви про "недосяжність" стандартів НАТО для Збройних сил України. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє УНН.