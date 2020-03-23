Кулеба назвав "непорозумінням" слова міністра оборони про "недосяжність" стандартів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що обговорював із міністром оборони Андрієм Тараном його заяви про "недосяжність" стандартів НАТО для Збройних сил України. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє УНН.
За словами Кулеби, відповідь колеги з уряду його "повністю задовольнила".
"Я думаю, що те непорозуміння, яке відбулося, буде скориговане. І були вже контакти, наскільки мені відомо, між міністром і послами певних країн, де вони розставили усі крапки над "і" – євроатлантична інтеграція не скасовується, не загальмовується, продовжуємо рухатися туди тим же ж швидким темпом", – запевнив голова МЗС.
Він додав, втім, що в Тарана є "своє бачення" євроатлантичної інтеграції.
"Він має на це право. Втім, я отримав (і наголошую на цьому ще раз) запевнення міністра в тому, що він є переконаним євроатлантистом. Тим більше, мій досвід показує, що людина, яка вчилася у військовій академії в Америці, яка двічі, наскільки я розумію, працювала в Америці, не може не бути переконаним євроатлантистом. Далі побачимо з його конкретних дій, що відбуватиметься", – сказав Кулеба.
За його словами, міністри закордонних справ країн Альянсу не були занепокоєні висловлюваннями Тарана.
"Виникло якесь вербальне непорозуміння, сигнал. Міністр оборони переговорив з ключовими послами, надав їм роз’яснення. Мене ніхто з міністрів закордонних справ або з представників НАТО не запитував і не інтерпретував те, що сталося, як якийсь розворот", – каже він.
Нагадаємо, 11 березня міністр оборони Андрій Таран заявив, що головним завданням Міністерства оборони "замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети цілковитої адаптації ЗС України до стандартів НАТО" має бути мета максимального забезпечення здатності ЗСУ взаємодіяти з силами Альянсу.