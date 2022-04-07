Кулеба - НАТО: закликаю відкласти свої вагання, нам потрібні три речі - зброя, зброя і зброя
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі під час брифінгу у середу звернувся до НАТО з проханням про постачання зброї, пише УНН.
Кулеба прилетів до бельгійської столиці на зустріч з очільниками дипломатії держав Північноатлантичного альянсу.
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"Нам потрібні три речі, щоб зупинити російську армію. Це зброя, зброя і зброя. Чим швидше ми її отримаємо, тим більше людей буде врятовано, а війна обмежиться Україною. Я закликаю союзників відкласти свої вагання та невизначеність. Сьогодні зброя служить миру", – сказав очільник українського МЗС, якого цитує Польське радіо.
Деталі
Кулеба підкреслив, що українська армія показала, що вміє воювати і перемагати, але їй потрібно більше зброї. Він додав, що Україна очікує від країн НАТО авіації та систем протиповітряної оборони, ракет великої дальності та бронетранспортерів, а від ЄС вимагає жорстких санкцій в енергетичній сфері.
"Ми будемо наполягати на повному ембарго на постачання нафти та газу", – наголосив очільник МЗС України.
Він додав, що Київ також очікує, що всі російські банки будуть відключені від системи SWIFT і закриті європейські порти для російських суден, за винятком гуманітарної допомоги. "Сподіваюся, що ніколи не буде ситуації, коли для посилення санкцій мають бути здійснені такі ж злочини, як у Бучі", – наголосив міністр закордонних справ України.
Доповнення
Наразі ЄС хоче ввести ембарго лише на імпорт вугілля з росії.