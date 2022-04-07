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Кулеба - НАТО: призываю отложить свои колебания, нам нужны три вещи - оружие, оружие и оружие

Киев • УНН

 • 274054 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе во время брифинга в среду обратился к НАТО с просьбой о поставках оружия, пишет УНН.

Кулеба - НАТО: призываю отложить свои колебания, нам нужны три вещи - оружие, оружие и оружие

Кулеба прилетел в бельгийскую столицу на встречу с руководителями дипломатии государств Североатлантического альянса.

Цитата

"Нам нужны три вещи, чтобы остановить российскую армию. Это оружие, оружие и оружие. Чем быстрее мы его получим, тем больше людей будет спасено, а война ограничится Украиной. Я призываю союзников отложить свои колебания и неопределенность. Сегодня оружие служит миру", - сказал глава украинского МИД, которого цитирует Польское радио.

Детали

Кулеба подчеркнул, что украинская армия показала, что умеет воевать и побеждать, но ей нужно больше оружия. Он добавил, что Украина ожидает от стран НАТО авиации и систем противовоздушной обороны, ракет большой дальности и бронетранспортеров, а от ЕС требует жестких санкций в энергетической сфере.

"Мы будем настаивать на полном эмбарго на поставки нефти и газа", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что Киев также ожидает, что все российские банки будут отключены от системы SWIFT и закрыты европейские порты для российских судов, за исключением гуманитарной помощи. "Надеюсь, что никогда не будет ситуации, когда для усиления санкций должны быть совершены такие же преступления, как в Буче", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Дополнение

Сейчас ЕС хочет ввести эмбарго только на импорт угля из россии.

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