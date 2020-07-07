Кулеба надав актуальний перелік "відкритих" країн для українських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На сьогодні для подорожуючих громадян України "відкриті" 23 країни. Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Ще раз нагадаю країни, відкриті для українців. Їх загалом 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза – тобто в’їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження. Тобто, в’їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея", - сказав міністр.
З його слів, це найпопулярніші напрями, решта країн - "менш привабливі" для українських подорожуючих.
"Це Ірак, Іран, Південний Судан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", - додав Кулеба.
Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС намагається зупинити продаж авіаквитків українцям до певних країн.