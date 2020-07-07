Кулеба надав актуальний перелік "відкритих" країн для українських туристів

"Ще раз нагадаю країни, відкриті для українців. Їх загалом 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза – тобто в’їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження. Тобто, в’їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея", - сказав міністр.

З його слів, це найпопулярніші напрями, решта країн - "менш привабливі" для українських подорожуючих.

"Це Ірак, Іран, Південний Судан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", - додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС намагається зупинити продаж авіаквитків українцям до певних країн.