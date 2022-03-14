Кулеба до країн, які бояться Третьої світової війни: забезпечте Україну зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни запровадити проти росії більше санкцій, а також надати Україні потрібну зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС.
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"Тим, хто за кордоном боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно відбивається. Потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій проти росії та повністю ізолюйте її. Допоможіть Україні змусити рутіна зазнати невдачі, і ви відвернете велику війну", — написав Кулеба.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів у війні проти України.