Кулеба к странам, которые боятся Третьей мировой войны: обеспечьте Украину оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны ввести против россии больше санкций, а также предоставить Украине нужное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД.
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"Тем, кто за границей боится быть "втянутым в Третью мировую войну". Украина успешно отбивается. Нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций против россии и полностью изолируйте ее. Помогите Украине заставить путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", — написал Кулеба.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам в войне против Украины.