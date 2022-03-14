Кулеба к странам, которые боятся Третьей мировой войны: обеспечьте Украину оружием

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"Тем, кто за границей боится быть "втянутым в Третью мировую войну". Украина успешно отбивается. Нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций против россии и полностью изолируйте ее. Помогите Украине заставить путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", — написал Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам в войне против Украины.