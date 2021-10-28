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Куди ми тепер? У Моршин: соцмережі заполонили меми про вакциноване місто

Київ • УНН

 • 116127 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Соціальні мережі “вибухнули” після того, як в Моршині стало відомо, що жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. Користувачі соцмереж почали розповсюджувати меми та смішні дописи. УНН зібрав підбірку.

Куди ми тепер? У Моршин: соцмережі заполонили меми про вакциноване місто

Деталі

Як стало відомо, майже 75% населення Моршину щеплені, а в регіоні всього хворіють 22 людини, і всі лікуються вдома. Користувачі назвали це “Моршинським дивом”.

Жителі інших міст заздрять Моршину, та у жартах закликають громадян інших міст рівнятися на моршинців.

“Добрий ранок, хлібороби! Рівняємось на Моршин”, - пишуть у соцмережах користувачі.

“У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19. Клятий Моршин теж в світовій змові! Там немає ковіду, бо люди п'ють правильну воду з бювету, досить брехати!”, - пишуть інші.

“Зараз у Моршин як ломануть. Респект!”, - додають користувачі.

Додамо

У лікарнях курортного міста Моршин, розташованому у Львівській області, немає жодної людини з коронавірусом.

Весною у цьому курортному місті провели експеримент з масової вакцинації. Тепер майже 75% населення щеплені. А до масового поширення штаму “Дельта” у Моршині майже не хворіли.

Станом на 28 жовтня у курортному Моршині, де щеплення від коронавірусу отримали понад 70% населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з Covid-19.

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